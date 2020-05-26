Сотрудники ГБР изъяли в музее Гончара таможенные декларации на картины из коллекции Порошенко

26.05.2020, 19:50, Новости дня

Сотрудники Государственного бюро расследований, которые несколько часов назад выломали входную дверь в музей Ивана Гончара в Киеве и проникли в здание, покинули его, сообщается на странице музея в Facebook.

Сегодня в музее пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко открыл выставку картин из своей коллекции, которые фигурируют в расследовании ГБР.

“На этой выставке также документы, где содержатся оригиналы таможенных деклараций на 43 картины, их перечень и платежные поручения, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты налогов государству”, – написал Порошенко в Twitter.

На цій виставці є також документи, де містяться оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення, які були зроблені із мого особистого рахунку після сплати податків державі. Так само і в митному оформленні усе було зроблено у відповідності до законодавства.

— Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2020

Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации.

“Картины целы”, – отметили в музее.

В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали.

“Следователи ворвались в здание, выломав входную дверь. Директор музея подал заявление в полицию о повреждении имущества”, – проинформировали в музее.

Сразу после проникновения сотрудников ГБР в музей его директор Петр Гончар высказывал беспокойство, что они вынесут картины.

“Я взял сегодня коллекцию на ответственность, там коллекция на сотни миллионов. Кто теперь отвечает за коллекцию?” – цитирует его “BBC News Украина”.

В ГБР заявили, что проводили в музее следственные действия в рамках расследования уголовного производства, а именно – осмотр картин.

Сьогодні об 11:00 відбулася презентація для преси колекції картин родини Порошенків, що буде відкрита на огляд громади… Posted by Музей Івана Гончара (Ivan Honchar Museum) on Teisipäev, 26. mai 2020

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара он вместе с супругой открыл выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

“Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции”, – цитирует Порошенко пресс-служба “Европейской солидарности”.

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где находилась семья Порошенко, и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга. Головань опроверг эту информацию.

“Лжецы из ГБР распускают слухи о вручении повестки супруге Петра Порошенко. Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал”, – заявил адвокат.