 

Apple зарегистрировала представительство в Украине

26.05.2020, 19:50, Новости дня

Американская корпорация Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине. На это обратило внимание издание AIN.UA. 

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований указано, что OOO “Эппл Украина” было зарегистрировано 14 апреля, его основная деятельность – оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Адрес офиса – IQ Business Center в Киеве, директором компании числится Роман Гуменюк.

Основатель и бенефициар компании – ирландское юрлицо Apple. 

В комментарии LIGA.net Гуменюк подтвердил, что возглавляет официальное дочернее предприятие Apple в Украине. Он сказал, что на планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял введенный из-за пандемии коронавируса карантин.

“Из-за ограничений на перелеты и передвижение иностранного менеджмента пока сложно что-то планировать”, – отметил Гуменюк.

По данным источников AIN.UA, украинская компания не будет заниматься дистрибуцией, поскольку “это долгий, сложный процесс”.

“Но могут авторизовать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс – запустить больше локализованных сервисов. В любом случае юридическое присутствие – важный знак для рынка”, – сказал собеседник издания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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