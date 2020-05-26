Трамп похвалился «хорошей работой» по предотвращению роста числа жертв коронавируса

26.05.2020, 19:48, Новости дня

Общее число жертв коронавируса в США превысит 100 тыс. человек, сообщил президент США Дональд Трамп. При этом американский лидер заявил, что цифра была бы в разы больше, если бы он не принял своевременные меры.

«Если бы я не справился со своей работой хорошо, мы потеряли бы от 1,5 до 2 млн человек, а не более 100 тыс., что, скорее всего, окажется итоговой цифрой. Это в 15-20 раз больше, чем мы потеряем», – написал Трамп в Twitter.

По его словам, он закрыл въезд из Китая «очень рано».

«Один человек, умерший из-за этого невидимого вируса, – это уже слишком много, нужно было остановить это там, где все началось – в Китае. Но я действовал очень быстро и принимал правильные решения», – сообщил Трамп.

В начале апреля в Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. Позднее Трамп неоднократно корректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США.

США остаются страной, в которой больше всего выявленных случаев коронавируса и больше всего жертв. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,66 млн случаев заражения, умерли более 98,3 тыс. человек.

При этом Трамп неоднократно подвергался критике за свои действия во время пандемии.