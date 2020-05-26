 

Газпром объяснил снижение использования газопровода «Ямал – Европа»

26.05.2020, 19:48, Новости дня

Снижение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» через Польшу объясняется тем, что этот экспортный маршрут используется по потребности, сказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Используем по потребности», – ответил он на вопрос о том, почему снизилась прокачка газа через «Ямал – Европу», передает РИА «Новости».

Утром во вторник транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу в Германию был остановлен. Польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%.

Позже в Польше заявили, что участок газопровода загружен не полностью, поэтому работает с перерывами.

Контракт на поставку газа через Польшу истек 16 мая.



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