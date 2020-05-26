Microsoft выпустила гибрид Minecraft и Diablo

26.05.2020, 19:40, Новости дня

Компания Microsoft объявила о выходе игры Minecraft Dungeons. Сюжет нового проекта разворачивается во вселенной Minecraft, но его механика близка к легендарному слэшеру Diablo: игрокам предстоит исследовать подземелья, снаряжать своего героя, сражаться с полчищами врагов и искать сокровища.

Ролевой боевик разработали авторы самого Minecraft — студия Mojang Studios (её купила Microsoft в 2014 году). "Вы возьмёте на себя роль Героя, восставшего против ужасного Архизлодеянина, который желает поработить ваш мир, — так Вестям.Ru описали новинку в компании, — Перед вами откроются уникальные испытания и приключения с разными уровнями сложности, в которые можно окунуться как одному, так и в компании друзей до четырех человек (онлайн или локальный мультиплеер)".

Помесь Minecraft и Diablo уже доступна на консолях Xbox One и компьютерах с Windows 10. Новая игра предлагается в двух изданиях: "Стандартном" за $19,99 и "Героическом" (с "Плащом Героя", двумя уникальными скинами, питомцем-курицей и двумя сюжетными дополнениями, которые выйдут позже) за $29,99. Обладатели подписки Xbox Game Pass могут скачать Minecraft Dungeons бесплатно.

Сама Minecraft, вышедшая более 11 лет назад, не теряет популярности. На прошлой неделе в Microsoft отчитались о том, что проект перешагнул отметку в 200 миллионов проданных копий, а его ежемесячная аудитория достигла 126 миллионов человек.

Пандемия коронавирусной инфекции и переход на режим удаленки только подхлестнули рост, заметили в компании. За последний месяц число активных игроков увеличилось на 25%, а количество многопользовательских сессий — на 40%. Minecraft в том числе вошла в список самых востребованных игр среди россиян.

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Вести.Hi-tech