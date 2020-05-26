В мурманский питомник забрел медведь

26.05.2020, 19:40, Новости дня

По Мурманском медведь забрел в питомник для ездовых собак. О тревожной новости рассказала основатель питомника Наталия Демидова в соцсети "ВКонтакте", передает ГТРК "Мурман".

Незваного гостя прогнали. Однако работники учреждения успели на свой риск заснять косолапого на видео. По словам Наталии, на территории питомника нет остатков еды, поэтому хозяин леса заглянул к ним совершенно случайно.

В связи с инцидентов жителей ближайших насеянных пунктов предупреждают об опасности встречи с хищником. Представители администрации питомника "Улыбка Аляски" связались с егерями и охотниками. В ближайшее время на территории организуют засаду.

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ГТРК "Мурман"