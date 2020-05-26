Экс-игрок “Спартака” Ананидзе может перейти в “Ротор”

26.05.2020, 19:40, Новости дня

Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе в следующем сезоне может пополнить ряды волгоградского "Ротора", вышедшего по итогам чемпионата ФНЛ в российскую премьер-лигу. В июне 27-летний футболист пройдет медосмотр в клубе.

Как сообщил спортивный журналист Сергей Егоров в одной из своих соцсетей, Ананидзе станет получать полтора миллиона рублей в месяц, если "Ротор" подпишет с ним контракт. Соглашение будет рассчитано на один год.

Подписание контракта с футболистом сборной Грузии зависит от результатов медосмотра.