Экс-игрок “Спартака” Ананидзе может перейти в “Ротор”
26.05.2020, 19:40, Новости дня
Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе в следующем сезоне может пополнить ряды волгоградского "Ротора", вышедшего по итогам чемпионата ФНЛ в российскую премьер-лигу. В июне 27-летний футболист пройдет медосмотр в клубе.
Как сообщил спортивный журналист Сергей Егоров в одной из своих соцсетей, Ананидзе станет получать полтора миллиона рублей в месяц, если "Ротор" подпишет с ним контракт. Соглашение будет рассчитано на один год.
Подписание контракта с футболистом сборной Грузии зависит от результатов медосмотра.
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