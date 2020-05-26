Марка Volvo в РФ запускает новый бренд Recharge

26.05.2020, 19:34, Новости дня

Шведская компания Volvo намерена предложить в РФ новый бренд под названием Recharge.

В частности, под этой маркой будут выпускаться новые электрические автомобили, которые имеют электрическую или гибридную силовую установку. Таким образом, до конца нынешнего года намерены предложить в продаже несколько версий внедорожников с гибридной установкой Volvo ХС90 Т8 и Volvo XC60 T8.

Для полного заряда батареи уйдет от 3 до 8 часов в разных моделях и комплектациях. Производитель указал на применение адаптивной оптики, кондиционера с электроприводом и рядом других особенностей. Семиместный шведский внедорожник будет продаваться по цене от 6,26 миллиона рублей на российском рынке.