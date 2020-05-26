Realme представила смартфон Realme 6s

26.05.2020, 19:34, Новости дня

Бренд Realme официально продемонстрировал новый смартфон Realme 6s.

Устройство относится к бюджетному сегменту и будет продаваться на рынке Европы по цене около 200 евро. Кроме того, высокая производитель достигается благодаря предусмотренному чипу MediaTek Helio G90T. Аппарат получил крупный 6,5-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц. Также известно, что смартфон имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта ПЗУ.

Что касается основной камеры, то она имеет четыре объектива с главным датчиком 48 мегапикселей. Передняя камера получила одинарный модуль на 16 мегапикселей. Устройство обладает сканером отпечатков пальцев, а также усиленный аккумулятор на 4300 мАч.