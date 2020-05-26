 

Водонепроницаемый смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит длинный экран

26.05.2020, 19:34, Новости дня

В Сети продемонстрировали патентные изображения нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold 2.

По предложенным кадрам можно узнать о многих преимуществах, отличающих новинку от предшественника. В частности, эксперты уверены, что корпус гибкого смартфона будет отличаться водонепроницаемостью. Также по снимкам можно увидеть, что смартфон имеет более вытянутый экран. На переднем дисплее смартфона Samsung Galaxy Fold 2 будут отображаться важные уведомления и состояния устройства.

Основная камера девайса имеет тройной объектив, однако характеристики пока не названы. Вместе с тем официальный дебют смартфона Samsung Galaxy Fold 2 состоится в августе нынешнего года, когда также представят перед широкой аудиторией долгожданный девайс Galaxy Note20.



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