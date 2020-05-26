Самарский министр переболел коронавирусом

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26.05.2020, 19:30, Новости дня

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин полностью вылечился от коронавируса и скоро приступает к работе, сообщила пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 26 мая Василию Владимировичу больничный закрыли, с 27 мая он приступает к работе. Результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции – отрицательные», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что коронавирус у Мишина протекал бессимптомно, несмотря на карантин, министр был на постоянной телефонной и видеосвязи с коллегами и губернатором региона Дмитрием Азаровым.

Напомним, экспертным институтом социальных исследований Самарская область была отмечена как пример практики по «Мерам поддержки медицинского персонала» для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.



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