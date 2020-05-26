Назван самый уязвимый орган для коронавируса

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26.05.2020, 19:30, Новости дня

Течение болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, может протекать с осложнением в дыхательные пути, рассказал главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Ученый заметил, что верхние дыхательные пути наиболее уязвимы при COVID-19, передает его слова телеканал «Звезда».

Уточняется, что в ряде случаев после инфицирования может развиться трахеит или бронхит.

«В самых тяжелых случаях, когда ниже спускается воспалительный процесс, развивается воспаление легких, пневмония, что может повлечь за собой летальный исход. Тут все просто», – отметил Зуев.

Напомним, американские медики назвали основная мишень коронавируса в организме, ими оказались эритроциты.

Ранее китайские ученые обнаружили, что усиление воспалительных процессов и появление «матового стекла» в легких у пациентов происходит из-за повреждения у заболевших гемоглобина – важного транспортного белка человека. Позднее их выводы подтвердили медики из Италии. 



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