Эксперт: Решение президента о проведении Парада Победы говорит о возвращении страны к обычной жизни

26.05.2020, 19:16, Новости дня

Статистические данные по коронавирусу говорят, что уже можно постепенно отменять введенные из-за пандемии ограничения. И решение провести Парад Победы 24 июня является свидетельством возвращения страны к нормальной жизни. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко.

«Россия будет выходить из режима самоизоляции очень аккуратно и не спеша. Очевидно, что интенсивность распространения коронавируса постепенно идет на спад – мы видим это по статистическим данным. Это означает, что можно постепенно возвращаться к нормальной жизни. Очевидно, что некоторые регионы уже готовы к плавному выходу из режима самоизоляции», – отметил директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко. Главное – именно постепенность снятия эпидемиологических ограничений, подчеркнул эксперт.

«Именно в целях безопасности и были разведены по времени Парад Победы и акция «Бессмертный полк», которая состоится месяцем позже. Это закономерно, поскольку одно дело для россиян посмотреть парад по телевизору, и совсем другое – принимать самим участие в массовом шествии», – заметил Бондаренко.

«Парад Победы – важное символическое событие для России, особенно с учетом того, что из-за коронавируса мы были вынуждены пропустить 9 мая», – отметил Бондаренко. Он напомнил о том, что выбранная президентом новая дата парада также несет большую символическую нагрузку. «Как известно, 24 июня 1945 года состоялся первый Парад Победы на Красной площади, который принимал маршал Жуков. В любом случае, даже не будь пандемии, пройти мимо этой даты было бы неправильно», – подчеркнул политолог.

Вероятнее всего, Парад Победы пройдет с соблюдением необходимых мер предосторожности, добавил Бондаренко. «После периода самоизоляции люди истосковались по общению, наверняка пол-Москвы захочет высыпать на Тверскую улицу, чтобы посмотреть на проход боевой техники. Но допускать такое скопление людей было бы неправильно, – заметил политолог. – Думаю, будут приняты меры по уменьшению количества зрителей. К сожалению, и на самой Красной площади вряд ли будет много публики, в том числе иностранных гостей, лидеров других государств, как это планировалось на 9 мая. Но это объективные условия, на которые никто не в силах повлиять».

Однако в целом, тот факт, что власти начинают определять даты для массовых мероприятий, для праздников, свидетельствует о постепенном возвращении российского общества к нормальному образу жизни, отметил эксперт.

Во вторник президент Владимир Путин объявил, что Парад Победы намечен в Москве на 24 июня. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада, в том числе обеспечить сохранение дистанции. Путин также предложил провести всероссийскую акцию «Бессмертный полк» на месяц позже – 26 июля, приурочив ее ко Дню Военно-морского флота.

Добавим, что также решено возобновить с 21 июня Чемпионат страны по футболу. На прошлой неделе президент сообщил, что в конце июня в РФ состоится и единый госэкзамен (ЕГЭ). Как разъяснил накануне министр просвещения Сергей Кравцов, 29-30 июня ЕГЭ пройдет в пробном режиме. С 3 июля Минпросвещения планирует начать плановый прием экзаменов уже не в дистанционном формате, а в традиционном – в здании школ. При этом все решения – и о проведении футбольных матчей, и экзаменов в школах, – принимаются с учетом всех необходимых эпидемиологических мер предосторожности.

«Конечно, очень хотелось бы 24 июня отметить еще и полную победу над коронавирусом, но, боюсь, говорить об этом преждевременно, – добавил Бондаренко. – Президент Путин не случайно предупредил, что возможна вторая волна заболевания».