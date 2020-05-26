 

Россия за неделю нарастила производство масок на 63%

26.05.2020, 19:16, Новости дня

Производство медицинских масок в РФ за неделю с 15 по 22 мая выросло на 63% и достигло почти 6,5 млн в сутки, говорится в сообщении Минпромторга России.

«По отношению к показателям прошлой недели, более чем на треть – до 39% увеличилось производство защитных костюмов. Резко возросло на 63% производство одноразовых медицинских масок», отмечено в сообщении на сайте.

Уточняется, что выпуск одноразовых масок увеличился с 4 млн до 6,5 млн масок в сутки. Кроме того, около 2 млн многоразовых масок выпускают организации малого и среднего предпринимательства.

Отмечается, что средняя цена на маску находится на уровне 25 рублей за штуку. Средний объем потребления медицинских масок в аптечных и розничных сетях, по данным ФНС России, в период с 16 по 22 мая этого года составил 1 702 000 штук в сутки. Однако за счет возможности «долговременного использования многоразовых масок, необходимость в наращивании их производства начала снижаться».

Ранее в Федеральной антимонопольной службе РФ отметили стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса.



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