Посол США в ФРГ подтвердил планы по новым санкциям против «Северного потока – 2»

26.05.2020, 19:16, Новости дня

Американский посол в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2».

«Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», – сообщил дипломат в интервью газете Handelsblat, передает ТАСС.

Утверждается, что США намерены если не предотвратить завершение строительства, то помешать введению его в эксплуатацию.

В начале мая посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что правительство ФРГ поддерживает реализацию «Северного потока – 2», отвергая санкции США против участников проекта.

Ранее во вторник в Дании заявили, что единственным способом остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» является введение санкций США против инвесторов проекта.