Посол США в ФРГ подтвердил планы по новым санкциям против «Северного потока – 2»
26.05.2020, 19:16, Новости дня
Американский посол в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2».
«Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», – сообщил дипломат в интервью газете Handelsblat, передает ТАСС.
Утверждается, что США намерены если не предотвратить завершение строительства, то помешать введению его в эксплуатацию.
В начале мая посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что правительство ФРГ поддерживает реализацию «Северного потока – 2», отвергая санкции США против участников проекта.
Ранее во вторник в Дании заявили, что единственным способом остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» является введение санкций США против инвесторов проекта.
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