 

Посол США в ФРГ подтвердил планы по новым санкциям против «Северного потока – 2»

26.05.2020, 19:16, Новости дня

Американский посол в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2».

«Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», – сообщил дипломат в интервью газете Handelsblat, передает ТАСС.

Утверждается, что США намерены если не предотвратить завершение строительства, то помешать введению его в эксплуатацию.

В начале мая посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что правительство ФРГ поддерживает реализацию «Северного потока – 2», отвергая санкции США против участников проекта.

Ранее во вторник в Дании заявили, что единственным способом остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» является введение санкций США против инвесторов проекта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Режим самоизоляции ввели в 27 регионах России

13.05 / Заслуженный учитель РФ: Российским школьникам повезло не остаться на второй год из-за коронавируса

14.05 / Золотовалютные резервы РФ за неделю сократились почти на 5 млрд долларов

27.03 / “Люди боятся, отказались выкопать могилу”. Дочь инфицированного коронавирусом из Тернопольской области рассказала о его похоронах

18.05 / В Совфеде оценили желание Чехии отстранить Россию от строительства АЭС

27.03 / Defense One – Трамп превратил союзников США в «угрозу» для режима ядерного нераспространения

15.05 / Guardian – в ЕС отвергли возможность заключения торговой сделки с Великобританией по примеру Канады за полгода

18.05 / В Москве «заминировали» семь больниц с вирус-позитивными пациентами

12.04 / Россия преодолела имбирный кризис

20.05 / Экономика: Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска