«Сам я нахожусь в “красной зоне”»

26.05.2020, 19:15, Разное

Министр здравоохранения Чечни случайно рассекретил клинику, в которую был госпитализирован вместе с Рамзаном Кадыровым?

21 мая телеграм-канал BAZA сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с министром здравоохранения региона Эльханом Сулеймановым госпитализированы в Москву с подозрением на коронавирусную инфекцию. Эту новость распространили (подтвердив у собственных источников) РИА Новости и «Интерфакс». 22 мая телеграм-канал BAZA сообщил, что чеченские чиновники предположительно госпитализированы в ЦКБ Управления делами президента РФ.

Кроме того, вместе с Рамзаном Кадыровым в Москву прилетел депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов (сам он не болен). Адам Делимханов не опровергал и не подтверждал данную информацию. В своем инстаграм-аккаунте он призвал молиться за Рамзана Кадырова.

Информацию о заболевании Кадырова в прямом эфире своего инстаграма категорически опроверг спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Что важно, с опровержением выступил сам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

Сулейманов (слева), Даудов (на заднем плане) и Кадыров. Фото: instagram

Вообще, вся история с внезапным исчезновением руководства Чечни, активно присутствовавшего в медийном поле в связи с пандемией, началась именно с министра здравоохранения республики. Его ежедневными брифингами о последних данных по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции с 24 марта начинались все семичасовые выпуски вечерних новостей. А 19 мая его неожиданно заменил заместитель министра Алам Гадаев. 20 мая — то же самое. Отсутствие министра здравоохранения не просто заметили. Зрители ЧГТРК «Грозный», а затем и интернет-аудитория запустили целую кампанию с просьбами вернуть Сулейманова. А 21 мая с медийных радаров исчез уже и глава Чечни.

Чтобы развеять слухи о своем заболевании, министр сделал видео, которое разместил в своем инстаграме. Видео показал и ЧГТРК «Грозный».

На записи министр Сулейманов, одетый в противочумный костюм, респиратор и очки, говорит:

«Я не на связи, потому что много работы. Вот видите, это выход в чистую зону. Сам я нахожусь в "красной зоне"…

Я решил лично вникнуть в лечение пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, и исполняю свой долг врача, не оставаясь в стороне в борьбе с общей бедой».

Из слов министра Сулейманова также следует, что в той больнице, где он находится, много тяжелых больных с коронавирусной инфекцией.

На видеозаписи министра здравоохранения Чечни Сулейманова отчетливо виден больничный коридор с синими полосками и синими кабинетными дверями.

Вчера телеграм-канал АДАТ распространил видео, на котором снят коридор одного из этажей 5-го терапевтического корпуса ЦКБ УД президента РФ.

Этот коридор полностью идентичен тому, в котором проводил селфи-съемку министр здравоохранения Чечни. В этом можно убедиться на официальной странице ЦКБ в инстаграме. Канал АДАТ утверждает, что среди больниц Грозного, перепрофилированных под ковид, лечебных учреждений с такими интерьерами и ремонтом нет.

Ультрасовременный 5-й терапевтический корпус ЦКБ УД президента РФ открыт 7 мая 2019 года после глобальной реконструкции. Больница предлагает пациентам лучшие условия для лечения в России. В Чечне таких условий и такого лечения, видимо, пока нет.

C 21 мая Рамзан Кадыров не появлялся на публике и не опроверг информацию о своем заболевании и госпитализации. Не издавал он и приказ о замещении должности главы Чечни на период своей временной нетрудоспособности.

Елена Милашина

специально для «Новой»