 

В Пенсионном фонде России разъяснили механизм перерасчета накопительной пенсии

26.05.2020, 19:09, Разное

В Пенсионном фонде РФ рассказали о получении накопительной пенсии согласно новым правилам. Принципы начисления социальных выплат обновятся в автоматическом режиме.
Перерасчет выплат произойдет с 1 августа на основании установленных планов. При этом гражданам страны не нужно будет писать дополнительные заявления на получение денег. Указанные изменения коснутся приблизительно 80 тысяч россиян, а размер накопительной пенсии в среднем составит 956 рублей. Представители ПФР подчеркнули, что наибольшее количество выплат происходит по страховым пенсиям. Перерасчет сумм осуществлен на основании доходов пенсионного фонда в 2019 году, а именно получения дивидендов от инвестиций, а также увеличения объема активов. Это позволило дополнительно выделить 1,9 миллиардов рублей для реализации социальных обязательств, пишет politexpert.net.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Доктор Евгений Комаровский напомнил о полезных свойствах моркови

06.04 / Мнение: Шальная императрица

23.05 / Медики назвали сроки “заразности” пациентом с коронавирусом с момента выявления симптомов

03.05 / В США за сутки коронавирусом заразились около 29 тысяч человек

28.03 / Шайя ЛаБаф и Миа Гот снова вместе и с обручальными кольцами на безымянных пальцах

06.05 / Обновленный браузер Mozilla Firefox 76 с Lockwise сообщит об утечке паролей

23.05 / Медики рассказали о причинах обширных поражений организма при заболевании COVID-19

07.04 / Микробиологи обнаружили управляющие метаболизмом своих жертв вирусы

15.04 / Мужчине вонзили в голову 10-сантиметровый нож и он проходил с ним 26 лет

19.04 / Звезде Бродвея Нику Кордеро ампутировали ногу из-за осложнений от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска