В Пенсионном фонде России разъяснили механизм перерасчета накопительной пенсии

26.05.2020, 19:09, Разное

В Пенсионном фонде РФ рассказали о получении накопительной пенсии согласно новым правилам. Принципы начисления социальных выплат обновятся в автоматическом режиме.

Перерасчет выплат произойдет с 1 августа на основании установленных планов. При этом гражданам страны не нужно будет писать дополнительные заявления на получение денег. Указанные изменения коснутся приблизительно 80 тысяч россиян, а размер накопительной пенсии в среднем составит 956 рублей. Представители ПФР подчеркнули, что наибольшее количество выплат происходит по страховым пенсиям. Перерасчет сумм осуществлен на основании доходов пенсионного фонда в 2019 году, а именно получения дивидендов от инвестиций, а также увеличения объема активов. Это позволило дополнительно выделить 1,9 миллиардов рублей для реализации социальных обязательств, пишет politexpert.net.