Китайские ученые смогли получить нейтрализующие коронавирус антитела

26.05.2020, 19:08, Новости дня

Ученые из Китая смогли получить моноклональные антитела, которые нейтрализуют коронавирус, уже пройдены успешные доклинические испытания на приматах, утверждается в журнале Nature.

Нейтрализующие человеческие антитела – это один из самых многообещающих терапевтических подходов к лечению коронавирусной инфекции. Их можно применять в качестве «временной вакцины» для защиты здоровых людей, передает РИА «Новости».

Ученым удалось выделить из плазмы человека, переболевшего коронавирусом, два моноклональных антитела – CA1 и CB6 – и описать их характеристики. Антитела доказали эффективность против инфекции в лабораторных условиях. CB6 успешно проверили на макаках-резусах.

Антитела – это белки, синтезируемые иммунными клетками организма в ответ на инфекцию. Они связываются антигеном и нейтрализуют вирус. Если известны характеристики антител, их можно производить в лабораторных условиях и в промышленных масштабах.

У коронавируса SARS-CoV-2 есть шиповидные отростки, сложенные S-белком. Один из путей его нейтрализации – предотвращение связывания шиповидных белков с рецептором ACE2. CB6 хорошо распознает антигены SARS-CoV-2, связываясь с ними, препятствуя соединению S-белка вируса с рецептором ACE2.

Исследования проводились биофармацевтической компанией Junshi Biosciences совместно с учеными из Института микробиологии Китайской академии наук.

«Мы успешно использовали наш многолетний опыт и интегрированную технологическую платформу для исследований и разработок антител. Мы провели множество параллельных разработок антител-кандидатов, которые впоследствии были протестированы на модели инфекции in vivo. Один из этих кандидатов продемонстрировал сильную нейтрализующую активность против COVID-19», – сообщил один из авторов исследования Хуэй Фэн.

Всего учеными получили 206 специфичных моноклональных антител из плазмы восьми пациентов, которые переболели коронавирусом. Два из них обладали достаточно мощной нейтрализующей активностью.

При этом антитела не действовали против других коронавирусов – SARS-CoV и MERS-CoV, что было удивительно для ученых.

Клинические испытания нового моноклонального антитела пройдут во втором квартале.

Ранее сообщалось, что разработанная японской компанией AnGes при сотрудничестве с Осакским университетом вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных.