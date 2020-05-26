Россия «провела работу» с США после публикации о победе во Второй мировой

26.05.2020, 19:08, Новости дня

Россия провела переговоры с американской стороной из-за публикации о якобы «победе над нацизмом силами США и Великобритании» в соцсетях Белого дома, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Какая у нас реакция? Сделано было заявление Министерства иностранных дел, не только комментарий. Высказались все: и дипломаты, и послы, и так далее. Но было официальное заявление МИД, это уже исторический факт. И, конечно, была проведена работа с американской стороной относительно того, что мы будем абсолютно четко доводить до них неприемлемость подобных высказываний и подчеркивать это каждый раз», – передает ТАСС слова Захаровой.

Она отметила, что в ходе всех переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова данной теме отводится первоочередное внимание, пишет «Правда.Ру».

«Когда осуществляются визиты в страну, где есть монументы, памятники советским солдатам либо мемориалы, которые увековечили память героев той войны – всегда это является центральной частью визита», – отметила Захарова.

Напомним, администрация Белого дома в своем аккаунте в Instagram поздравила подписчиков с Днем Победы, отметив, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. В конце концов, так происходит всегда», – говорится в посте.

После такого заявления в Госдуме предложили провести исторический ликбез для Белого дома. В МИД РФ пообещали провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки США переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне.

Позднее американский ветеран Фрэнк Кон заявил, что Белый дом, исключая СССР из списка стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, совершает грубую ошибку, которую он должен исправить.