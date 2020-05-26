ЕК начала возвращать чиновников в офисы после карантина

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26.05.2020, 18:53, Новости дня

Еврокомиссия с понедельника официально начала поэтапное восстановление нормальной работы своих служащих в офисах после карантина, сообщил официальный представитель Еврокомиссии на онлайн-брифинге в Брюсселе.

«В понедельник Еврокомиссия начала поэтапное восстановление работы своего персонала в офисе после карантина», – передает ТАСС слова представителя ЕК.

Напомним, ЕК рекомендовала странам Шенгена держать границу закрытой до 15 июня.



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