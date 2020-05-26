Кремль выразил беспокойство обстрелами Донбасса украинскими силовиками

26.05.2020, 18:53, Новости дня

Обстрелы Донбасса с украинской стороны вызывают беспокойство, поскольку ситуация угрожает жизням жителей самопровозглашенных республик, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы уже говорили, что мы обеспокоены продолжающимися обстрелами с украинской стороны. Мы все видели результаты этих обстрелов, видели, что эти обстрелы, к сожалению, имеют тенденцию к интенсификации», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, это вызывает непосредственную тревогу, потому что «ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне соприкосновения».

Также Песков отметил, что жесткая реакция представителей самопровозглашенных республик вполне понятна, а ситуация «действительно неспокойная, нестабильная и вызывает обеспокоенность».

«Кремль является сторонником, в первую очередь, прекращения обстрелов территории, где живут гражданские лица, и вообще обстрелов территории самопровозглашенных республик. Мы считаем, что это недопустимо и это во многом портит перспективы налаживания предсказуемой ситуации и мирной жизни», – добавил он.

В пятницу народная милиция ЛНР заявила, что за неделю украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 14 раз.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если не выполнять минские соглашения, Киев может потерять Донбасс.

Напомним, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что ситуация в Донбассе «зашла слишком далеко», вина Киева в этом «абсолютно бесспорна». Грызлов обвинил Киев в «гуманитарной катастрофе» в Донбассе.