 

Глобальный сбор средств на вакцину от COVID-19 превысил 10 миллиардов долларов

26.05.2020, 18:50, Новости дня

Глобальная кампания по финансированию разработки вакцины и препаратов против COVID-19 уже собрала 9,5 миллиарда евро (10,4 миллиарда долларов), сообщила во вторник глава Европейской комиссии.

«Отличный результат – достижение первого рубежа марафона по объявлению взносов GlobalResponse, проводимого Комиссией ЕС», – написала в «Твиттере» Урсула фон дер Ляйен.

4 мая, на начальной стадии кампании, было собрано 8 миллиардов долларов от мировых лидеров и ряда организаций.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Кремль указал на регионы с недостаточным уровнем запаса средств защиты

25.04 / В Украине на русском языке проводят обучение в 190 школах – Минобразования

09.04 / Шарлатанство и туфта. Мы попросили экспертов прокомментировать “блокатор вирусов” Дмитрия Пескова

28.03 / ЛНР сообщила о первом положительном тесте на коронавирус

24.04 / Число вирус-положительных на стройке «Новатэка» в Белокаменке достигло 494

22.05 / Во Львове судья отказался штрафовать горожанина за нарушение карантина, сославшись на изречение императора Фердинанда

24.04 / Овсянников официально уволен с поста замглавы Минпромторга

28.04 / Завод “Севмаш” проходит модернизацию

10.04 / Новая Kia Optima появилась у дилеров в Китае

28.03 / С начала вспышки коронавируса в Украину из-за границы вернулось около 110 тыс. граждан страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска