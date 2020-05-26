Глобальный сбор средств на вакцину от COVID-19 превысил 10 миллиардов долларов

26.05.2020, 18:50, Новости дня

Глобальная кампания по финансированию разработки вакцины и препаратов против COVID-19 уже собрала 9,5 миллиарда евро (10,4 миллиарда долларов), сообщила во вторник глава Европейской комиссии.

«Отличный результат – достижение первого рубежа марафона по объявлению взносов GlobalResponse, проводимого Комиссией ЕС», – написала в «Твиттере» Урсула фон дер Ляйен.

4 мая, на начальной стадии кампании, было собрано 8 миллиардов долларов от мировых лидеров и ряда организаций.