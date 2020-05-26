 

Смягчение карантина в ряде стран обнадеживает инвесторов

26.05.2020, 18:50, Новости дня

Европейские рынки во вторник демонстрируют позитивную динамику, в то время как все больше стран ослабляет карантинные ограничения, ударившие по мировой экономике.

Лондонский индекс FTSE прибавил 1,3 процента, парижский CAC-40 – 1,6 процента, а франкфуртский DAX – 0,9 процента.

Ранее во вторник позитивные показатели продемонстрировали и рынки Азии: сиднейский индекс S&P/ASX закрылся повышением на 2,9 процента, токийский Nikkei вырос на 2,5 процента, гонконгский Hang Seng – на 1,8 процента, шанхайский – на 1 процент, сеульский KOSPI – на 1,7 процента, а тайваньский TSEC – на 1,1 процента.

Нефтяные рынки во вторник также демонстрируют рост: американская сырая нефть торгуется по 34 доллара за баррель, поднявшись на 2,2 процента, а эталонная нефть Brent – по 36 долларов за баррель, поднявшись на 2,4 процента.

Тем временем фьючерсы на американские индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq прибавили около 2 процентов, что обещает позитивное открытие на Уолл-стрит после длинных выходных по случаю Дня поминовения.

Позитивному настрою инвесторов содействовало то, что Япония после почти двух месяцев сняла режим чрезвычайного положения в Токио, а Центральный банк Китая пообещал снизить процентные ставки и «поддержать развитие реальной экономики».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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