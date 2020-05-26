На свободу вышел Геннадий Кравцов: он получил срок за госизмену из-за отправки своего резюме в Швецию

26.05.2020, 18:49, Новости дня

В Мордовии вышел на свободу радиоинженер и бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов. Осенью 2015 года он был приговорен к 14 годам колонии по статье о государственной измене после того, как в поиске работы отправил свое резюме с послужным списком в Радиотехнический центр королевства Швеции.

ФСБ настаивала, что, указав предыдущее место работы, Кравцов передал на Запад секретные сведения о космическом аппарате “Целина-2”, который предназначается для радиотехнической разведки, а также разгласил другие секретные сведения, которые получил, когда в течение 15 лет работал радиоинженером в структурах Главного разведывательного управления (ГРУ).

Родственники обвиняемого и его защита утверждали, что срок действия подписки о неразглашении гостайны, которую давал инженер, истек еще в 2011 году. В том же году Кравцов уволился с государственной службы и устроился инженером в одну из петербургских IT-компаний. К ГРУ и гостайне он с тех пор отношения не имел.

“Человек решил поменять работу, написал резюме, в котором указал стандартный набор навыков и т.д. Следователи посчитали, что он разгласил гостайну”, – рассказывал перед началом процесса адвокат обвиняемого Иван Павлов. Вины в госизмене Кравцов не признавал, а следствие так и не смогло доказать, что он получил какие-то деньги от Швеции за переданные сведения.

Позже Верховный суд снизил срок наказания Кравцову до шести лет лишения свободы. ​Он подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но, несмотря на положительные характеристики, ему отказали из-за взыскания, которое наложили из-за неправильно заправленной кровати.

Как отмечают юристы правозащитного объединения “Команда 29”, которые представляли интересы Кравцова, это первое с 2014 года освобождение осужденного по статье о госизмене.