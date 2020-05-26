Полиция не нашла правонарушения в действиях медиков из Кинешмы, жаловавшихся на нехватку средств защиты и не стала их штрафовать

26.05.2020, 18:49, Новости дня

Полиция Ивановской области не нашла правонарушения в действиях сотрудников скорой помощи из города Кинешма, которые записали видео о нехватке средств защиты, сообщает 7×7 со ссылкой на управление МВД по региону.

Ранее стало известно, что полиция завела административное дело по статье о фейках о коронавирусе (часть 9 статьи 13.15 КоАП) на фельдшеров скорой помощи в Кинешме Дарью Виноградову и Сергея Веселкова.

Они вместе записали видеообращение, которое было широко перепощено в Сети. Фельдшеры рассказали о нехватке средств индивидуальной защиты (костюмов, масок и так далее) и собирали деньги на покупку этих средств для своих коллег, сотрудников станции скорой помощи Кинешемской центральной районной больницы. Они ссылались на слова главы департамента здравоохранения области Артура Фокина, который говорил, что в регионе “нет запаса средств защиты” и работать придется “с колес”.

После обращения медиков удалось собрать более 97 тысяч рублей: на них активисты “Открытой России” закупили и привезли в Кинешму 70 костюмов и 39 масок-респираторов 3М.

По статье о фейках обоим медикам грозил штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Но полиция в итоге не нашла в их действиях правонарушения и штрафовать не стала.

*****

В России уже заведены несколько дел о фейках о коронавирусе. Однако в основном их фигуранты не врачи. Тем не менее Управление Следственного комитета по ЦАО Москвы вызывало на допрос лидера профсоюза “Альянс врачей” Анастасию Васильеву, которая занимается доставкой защитных средств в отдаленные российские больницы. Ее также проверяли по статье о фейках за информацию о нехватке защитных средств в больницах. Кремль 20 апреля признал нехватку ИВЛ и средств защиты от коронавируса в некоторых регионах России.

В середине апреля врач психиатрической больницы №2 в поселке Новый Краснодарского края Владимир Шелковый рассказал Настоящему Времени, что руководство экономит на средствах индивидуальной защиты для врачей больницы, подвергая их опасности. Через день после интервью Настоящему Времени врач был уволен.