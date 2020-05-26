Иммунолог раскрыл вред антибактериального мыла

26.05.2020, 18:48, Новости дня

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко рассказал о вреде частого мытья рук антибактериальным мылом как об одном из наиболее эффективных средств защиты от инфекций, сообщили СМИ.

Использовать мыло с антибактериальными добавками без явного контакта с инфекцией нужно с определенной осторожностью, так как при избыточном применении они могут принести больше вреда, чем пользы, объяснил врач в интервью радио Sputnik.

«Любые вещества, содержащие антибиотики, являются медикаментами и направлены на лечение. Применять постоянно кремы, капли, мыло или шампуни с антибиотиками, когда нет болезни, является вредом. Может вырабатываться состояние, при котором микробы привыкают к антибиотикам и не воспринимают их как вещества, которые могут убивать бактерии, вызывающие болезни», – отметил Прокопенко.

При этом врач напомнил, что частое мытье рук является одним из наиболее эффективных средств защиты от заражения коронавирусом. Однако, по его словам, при этом лучше использовать обычное мыло, а не антибактериальное.

Ранее главврач 71-й московской клинической больницы Александр Мясников, возглавляющий Информационный центр по коронавирусу, рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.