 

Германия впервые с июля направила газ по «Ямалу – Европе» реверсом в Польшу

26.05.2020, 18:48, Новости дня

Впервые с июля 2019 года оператор газотранспортной системы (ГТС) Германии Gascade направил газ из газопровода «Ямал – Европа» реверсом в Польшу, заявили в пресс-службе компании.

«У нас есть заявки на прокачку в Малнов для входа и выхода. На основании суммы заявок газопоток был изменен сегодня во вторник, по согласованию с оператором сети, между 7 и 12 часами. С 12 часов прокачка идет из Германии в Польшу», – передает РИА «Новости» сообщение Gascade.

По данным оператора, прокачка через газопровод в сторону Германии с 9 млн киловатт-часов в воскресенье упала до 461,5 тыс. киловатт-часов в понедельник. К 8.00 вторника прокачка полностью прекратилась. С 11.00 до 12.00 в сторону Польши по газопроводу было прокачано 956 киловатт-часов, позже объемы увеличились до 2,2 млн.

Последний раз реверс газа по «Ямалу – Европе» в Польшу происходил в июле 2019 года.

Между тем, в Газпроме сообщили, что продолжают поставлять газ в Европу по газопроводу «Ямал – Европа» по заявкам, передает ТАСС.

«Газпром продолжает использовать газопровод Ямал – Европа для транзита российского газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей по данному маршруту», – сообщили в компании.

До этого отмечалось, что участок газопровода «Ямал – Европа» в Польше загружен не полностью, поэтому работает с перерывами.

Утром во вторник транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу в Германию был остановлен – польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%. По итогам понедельника по трубе было поставлено 11,231 млн кВт.ч, что в 85 раз ниже номинации.

Контракт газа через Польшу истек 16 мая.



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