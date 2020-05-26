Пэрис Хилтон покрасила своих собак в цвета американского флага в честь Дня поминовения
26.05.2020, 18:40, Разное
В минувший понедельник в США чтили память военнослужащих, которые погибли в вооруженных конфликтах. В День поминовения в стране по традиции проходят торжественные церемонии с первыми лицами государства. Для многих американцев это выходной день. Трехдневный уикэнд считается неофициальным началом сезона летних отпусков. Большинство семей устраивают пикники, отправляются на пляжи, в парки, за город или устраивают званые обеды и ужины у себя дома.
Пэрис Хилтон не стала исключением. Блондинка организовала праздник у себя дома в Калифорнии. За столом собрались друзья и родственники, а под столом, у них под ногами резвились собаки Хилтон. Их по случаю Дня поминовения покрасили в цвета американского флага.
Кто это у нас тут флаг Дня поминовения?
– обращается в одном из сторис у себя в Instagram-аккаунте Пэрис к своим собакам.
Креатив Хилтон понравился далеко не всем подписчикам. Насколько безвредна для собак краска, которой Пэрис окрашивала их шерсть, все еще вопрос.
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