Солнце, объятия и “новая” борода: Бен Аффлек и Анна де Армас снова гуляют по Лос-Анджелесу

26.05.2020, 18:40, Разное

По прогулкам этой пары повсюду следующие за ними папарацци наверняка могут сверять часы. Ведь каждый день актер и режиссер Бен Аффлек и его возлюбленная Анна де Армас примерно в одно и то же время гуляют по калифорнийским окрестностям вместе со своими собаками: немецкой овчаркой Бена и крохотным питомцем Анны по кличке Элвис. И если в конце прошлой недели пару впервые сопровождали дети Аффлека, то в этот раз они вышли на улицу, как и обычно, одни. Кое-что, впрочем, все же изменилось.

Бен Аффлек и Анна де Армас

Вездесущие репортеры и комментаторы в соцсетях уже отметили, что с появлением в жизни Бена Анны на его лицо вновь вернулась улыбка – а ведь актеру до этого нередко ставили в вину грустное выражение лица, с которым он в том числе и дает интервью. Сейчас же выяснилось, что с хорошим расположением духа к Бену вернулось и желание перемен. И начать он решил с легких косметических нововведений – например, окрашивания бороды. Судя по предыдущим фото актера, ранее он носил щетину с благородной сединой, но, видимо, решил, что новый более темный оттенок пойдет ему только на пользу. Когда именно Аффлек решил подкорректировать свое внешность, неизвестно – ведь в прошлый свой визит на улицу он не снимал маски. Но сейчас все перемены оказались, что называется, налицо.

Бен и Анна

Бен, Анна и “старая” борода актера в марте этого года

Напомним, впервые о романе Бена Аффлека и Анны де Армас стало известно в марте этого года. Тогда в сети появились первые папарацционные фото пары, сделанные во время их отдыха на Кубе и Коста-Рике. 47-летний Бен и 32-летняя Анна познакомились на съемках фильма “Глубокая вода”, где играли супружескую пару, и сблизились во время совместной работы. В последние годы карьера Армас активно шла в гору, широкую же известность в Голливуде она получила, сыграв латино-американскую сиделку в фильме “Достать ножи” и получив за эту роль номинацию на “Золотой глобус”. А скоро на экраны выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде с ней же в главной женской роли.

До переезда в США девушка агента 007 строила карьеру в Испании, снявшись там в популярном молодежном сериале “Черная лагуна”. А в начале актерской карьеры кубино-испанская звезда два года была замужем за актером Марком Клотетом, с которым рассталась в 2013 году, а в 2018-м встречалась с кубинским художником Алехандро Пинейро Белло. Своих детей у де Армас пока нет. Теперь же она счастлива в отношениях с Аффлеком и не стесняется говорить об этом в интервью.