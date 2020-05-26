 

Киевский суд заочно арестовал министра обороны Украины времен Януковича

26.05.2020, 18:35, Новости дня

Печерский районный суд Киева 25 мая по ходатайству прокуратуры заочно арестовал бывшего министра обороны Украины по делу о расстрелах на Майдане 18–20 февраля 2014 года. Об этом 26 мая сообщил Офис генпрокурора Украины.

Имя министра в сообщении не указано, во время Майдана эту должность занимал уроженец России Павел Лебедев.

“Печерский районный суд Киева 25 мая избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18-го по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева”, – заявили в офисе.

В этом уголовном производстве, отметили в ведомстве, расследуются “обстоятельства организации бывшим президентом Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих”.

В сообщении отмечается, что решение о заочном аресте дает стороне обвинения право начать в отношении Лебедева процедуру экстрадиции и просить суд о проведении специального (заочного) досудебного расследования.

Лебедев занимал пост министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года до 27 февраля 2014 года, но покинул страну еще до своей официальной отставки. В мае 2014-го против него было открыто уголовное производство по подозрению в снижении обороноспособности страны.

По информации СМИ, Лебедев живет в оккупированном Россией Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / США предложили награду за данные о лидере иракской «Хезболлы»

29.04 / ВВП РФ в первом квартале вырос на 1,8% в годовом выражении

25.05 / FAZ – интернет стал слишком американским для Германии и её ценностей

12.05 / В Подмосковье арестовали организатора сгоревшего хосписа

07.05 / Вирусолог подтвердил эффективность перчаток против коронавируса

24.04 / В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

22.05 / В Новосибирске научились диагностировать психические расстройства по голосу

20.05 / Путин заявил о способности РФ обеспечить себя продовольствием

09.05 / Вдова Коби Брайанта подала в суд на полицию Лос-Анджелеса

31.03 / Россия направила в США медоборудование для борьбы с вирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска