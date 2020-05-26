Агентство Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики до 4,6% в 2020 году

26.05.2020, 18:35, Новости дня

Аналитики рейтингового агентства Fitch прогнозируют прогнозируют падение мирового ВВП до 4,6% в 2020 году. Об этом говорится в отчете агентства.

По прогнозам экспертов, миру потребуется “немало времени”, чтобы восстановиться после кризиса, вызванного пандемией.

“Мы вряд ли достигнем предвирусных уровней ВВП до середины 2022 года в США и значительно позже в Европе. Мы дополнительно понизили наш прогноз мирового ВВП на 2020 год до -4,6% с -3,9%”, – заявили в агентстве.

ВВП развивающихся стран, за исключением Китая, упадет на 4,5% (в апреле сообщали о спаде на 1,9%). ВВП КНР увеличится на 0,7%, экономика США упадет на 5,6% и Японии – на 5%. Прогнозируется, что ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% (ранее сообщалось – на 7%).

Значительнее всего ухудшен прогноз по Индии, экономика которой, как полагает Fitch, упадет на 5% в 2020 году, ранее ожидали спад на уровне 0,8%.

Снижение ВВП России пересмотрено до 5% с ранее предполагавшихся 3,3%, Бразилии – до 6% с 4%.

В то же время в агентстве отметили, что несмотря на рост экономических последствий пандемии, прогнозы Fitch начинают демонстрировать “незначительные признаки стабилизации”.

“Уровни активности должны начать расти в предстоящие месяцы, при условии, что во время ослабления карантина будет предотвращено резкое возобновление случаев заражения коронавирусом”, – сообщили в Fitch.

Введенные из-за коронавируса ограничения спровоцировали падение мировой экономики. По оценкам МВФ, это самый масштабный кризис со времен Великой депрессии.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,5 млн человек, из них более 347 тыс. умерли, более 2,2 млн вылечились.