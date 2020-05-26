Мнение: Собираетесь делать прививку от COVID-19? Тогда прочитайте это

26.05.2020, 18:31, Разное

ВОЗ и минздравы всех стран неоднократно заявляли о важности разработки вакцины от COVID-19 с самого начала пандемии. Государства бьются друг об друга, ищут добровольцев, попадают в тупик, но снова и снова закрываются в своих лабораториях и стараются спасти человечество.

Звучит это действительно важно: все мы видели статистику смертности и никакой радости, увы, она пока не внушает. А потому на сегодняшний день общество поделилось на два лагеря: те, кто отправится прививаться, как только это станет возможно и те, кто категорически против, считая, что за разработкой вакцины стоит мировое сообщество во главе с Биллом Гейтсом. Что касается последних, то это разочаровывает особенно, ведь их мнение сформировалось на основе каких-то сомнительных источников в интернете или из переписки в вотсапе, где “троюродная сестра мамы мужа” знает наверняка о происхождении заветного укола. Ну, или наночипа, как Вам будет угодно. В любом случае, добровольность или принудительность прививки от ковида – вопрос еще не сегодняшнего дня.

Отдельно стоит отметить тех самых добровольцев, благодаря которым сегодня ведутся ежедневные работы. Стать счастливчиком, кстати, не так уж и просто. То есть, если вы думали, что выбирают их каким-то рандомным образом, то это абсолютный фейк. Во-первых, к испытаниям допускаются только молодые люди, прошедшие десятки лабораторных исследований и только с верифицированным диагнозом “здоров”. Соответственно, повторюсь, если очень отважный человек с не очень крепким здоровьем решит стать полезным обществу, его поблагодарят, но развернут.

Потому, не стоит обращать внимание на высказывания некоторых неосведомлённых личностей, которые в любом инфоповоде найдут возможность переврать и дискредитировать систему здравоохранения.

Хороший пример: в очередной раз неуместно пошутил в своём Twitter Михаил Ходорковский, лавируя информацией о вакцинации добровольцев так, как это было бы выгодно ему:

"Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект". А после добавил: "Не "положительный", а "нужный"… Что, все испытуемые умерли от внебольничной пневмонии?!"

Все эти манипуляции и лжевысказывания не только небезызвестного Ходорковского, но и многих других спекулянтов, рано или поздно дадут свои плоды. Можно ненавидеть страну, в которой ты родился и вырос, но оперировать абсурдными фактами – никогда.