В Китае создана система прогнозирования распространения коронавируса

26.05.2020, 18:30, Новости дня

Ученые из университета Ланьчжоу китайской провинции Ганьсу разработали систему, прогнозирующую распространение нового коронавируса в мире, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на проект исследователей Global Prediction of COVID-19 Pandemic.

Новая система прогнозирует увеличение случаев заражения более чем в 180 странах мира на основании данных о климатических условиях, плотности населения и принимаемых государствами профилактических мерах, пишет ТАСС.

Уточняется, что модель производит вычисления, подразделяя население каждой страны на три категории: уязвимые слои, инфицированные, а также выздоровевшие и умершие. К настоящему времени на сайте представлены данные на июнь, однако известно, что результаты прогноза будут обновляться каждые 10 дней.

Как отмечено в исследовании, к концу июня в мире будет ежедневно выявляться около 250 тыс. случаев инфицирования. Так, в Китае будет примерно по одному зафиксированному случаю в день, в США – около 30 тыс. новых случаев. Однако в РФ число новых инфицированных будет снижаться, и в конце следующего месяца количество новых выявленных случаев опустится ниже 2 тыс. в день.

Ранее китайские ученые выяснили, что получить коронавирус можно не только контактным и воздушно-капельным путями.

Кроме того, ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тыс. пациентов с коронавирусом и оценили опасность его мутаций.