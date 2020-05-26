 

В Китае создана система прогнозирования распространения коронавируса

26.05.2020, 18:30, Новости дня

Ученые из университета Ланьчжоу китайской провинции Ганьсу разработали систему, прогнозирующую распространение нового коронавируса в мире, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на проект исследователей Global Prediction of COVID-19 Pandemic.

Новая система прогнозирует увеличение случаев заражения более чем в 180 странах мира на основании данных о климатических условиях, плотности населения и принимаемых государствами профилактических мерах, пишет ТАСС.

Уточняется, что модель производит вычисления, подразделяя население каждой страны на три категории: уязвимые слои, инфицированные, а также выздоровевшие и умершие. К настоящему времени на сайте представлены данные на июнь, однако известно, что результаты прогноза будут обновляться каждые 10 дней.

Как отмечено в исследовании, к концу июня в мире будет ежедневно выявляться около 250 тыс. случаев инфицирования. Так, в Китае будет примерно по одному зафиксированному случаю в день, в США – около 30 тыс. новых случаев. Однако в РФ число новых инфицированных будет снижаться, и в конце следующего месяца количество новых выявленных случаев опустится ниже 2 тыс. в день.

Ранее китайские ученые выяснили, что получить коронавирус можно не только контактным и воздушно-капельным путями.

Кроме того, ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тыс. пациентов с коронавирусом и оценили опасность его мутаций.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / США получат от Египта помощь в борьбе с коронавирусом

14.04 / Nissan собирается сократить производство на 1 млн автомобилей

20.05 / В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет, экипаж погиб

12.05 / «Дети, кухня, работа» — изоляция только усилила неравенство полов во Франции

15.05 / Мнения: На пенсию вполне можно жить

26.03 / Новый Oppo Reno Ace 2 может получить 120-герцевый экран

03.04 / ООН предсказала голод после пандемии

17.04 / В Москве за сутки умер 21 пациент с коронавирусом

20.05 / В Сибири нашли корни первых американцев

21.05 / США отказались ограничивать свои системы ПРО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска