Мнение: Мы можем извлечь из пандемии пользу

26.05.2020, 18:30, Разное

Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна.

В периоды кризисов обычному человеку остается сделать две вещи: копить запасы и пытаться сохранить оптимизм. Успех в последнем начинании поможет в любом случае – если выход из кризиса окажется проще, чем казалось, вы сбережете нервы. Если же нет – то они вам еще понадобятся для выживания. Так что давайте попробуем о хорошем.

В определенных кругах модно вспоминать, что из всех крупных кризисов мир выходил через войну. Но ядерное оружие делает вероятные последствия мировой войны беспрецедентно серьезными. Поэтому шанс избежать той самой большой войны, несмотря на пророчимые грандиозные размеры надвигающегося кризиса, можно оценить, как довольно высокий. Возможно, все сведется к локальному «прокси»-конфликту, который заменит большую войну.

А это значит, что, несмотря на всю серьезность, наш экономический кризис будет похож на своих предшественников тем, что жизнь после него все равно продолжится. Хотя, конечно, мир прежним уже не станет.

Нация домоседов

Первое, что проседает в результате кризиса – необходимость работать на территории работодателя. Людей на «удаленке» и так становилось все больше и больше, а после кризиса этот процесс наверняка пойдет значительно быстрее.

В выигрыше тут все. Работодатель оптимизирует расходы на офис. А работник не тратит деньги на бензин или общественный транспорт.

А еще сохраняет свое время – для некоторых такая экономия может достигать 3-4 часов в день. Их же приятнее провести за хобби или с семьей, чем катиться мерзким дождливым утром на ту сторону города в переполненном трамвае, правда? Конечно, всех на удаленную работу не переведешь даже в век цифровизации. Но то, что можно сделать, уже сыграет на руку обществу и муниципалитетам.

Если значительная часть населения перестанет ездить на работу, города будут больше экономить на общественном транспорте и износе дорог, а скорой помощи и пожарным будет проще достигать пунктов назначения. Да и выхлопных газов станет поменьше.

Еще одним изменением станет рост уровня и удешевление доставочных сервисов. За последние несколько лет стало гораздо проще покупать онлайн. Яростно ненавидимая 5-10 лет назад «Почта России» сегодня доставляет быстро, а посылку можно отследить в режиме реального времени. Альтернатива – доставочные сервисы, которые недорого, а то и вовсе бесплатно привезут то, что вам надо, в пункт выдачи в 5 минутах ходьбы от дома. Многие, кто не пользовались всем этим до эпидемии, сегодня стали. И удивились тому, как все хорошо и удобно.

В глобальном смысле увеличение доли «удаленки» и возможность просто и дешево «телепортировать» в свой район практически любой товар значит то, что выбирать место жительства можно будет гораздо свободнее.

Обратно к березкам

А когда доход не привязан к месту проживания, гораздо больше людей станет задумываться – а так ли уж им нужны эти бетонные коробки большого города?

Вот переехал инженер Петя в «цифру», сидит в компьютере, чертит чертежи в удобной программе, пересылает начальнику по почте, в «Телеграме» обсуждает, что исправить. Его жена Маша бухгалтер, но теперь считает зарплаты дома на ноутбуке. Теперь они не привязаны к душной городской квартире. И рано или поздно понимают, что не так уж сильно ей и рады. Особенно после опыта самоизоляции.

Петю и Машу не останавливает высокая цена земли в Московской области. Теперь они могут ездить в город только разок на выходных, развеяться и пообщаться с друзьями, а не каждое утро и вечер. Поэтому могут рассмотреть предложения подешевле где-нибудь подальше. Например, в Тульской области. Холмы, березы, свежий воздух – красота.

Возможно, Пете неохота влезать в долгую стройку. Тогда он выбирает модульную конструкцию – дом ему с отделанными стенами, проводкой и санузлами делают на заводе и монтируют на участке максимум за неделю. Благодаря интернету Петя изучает и сравнивает фирмы, и в итоге выбирает достойных исполнителей, а не шабашкину бригаду. И дом его стоит долго и счастливо. Болеют Петя и Маша меньше. Во-первых, свежий воздух, регулярные прогулки в сельской местности, нет городской толкотни, суеты и ощущения вечной гонки. Во-вторых, у них есть удаленная медицина в виде консультаций по скайпу.

Это когда можно пообщаться с редким, узкоспециальным врачом из любой точки, где есть интернет. И в тех случаях, когда проблема несерьезная, самому себе все измерить, сообщить, получить рекомендации. Тем самым заодно разгрузив поликлиники от огромного количества людей, освободив аппаратуру и помещения для тех, кому действительно надо.

Малоэтажная РФ

Петя и Маша этими благами пользуются, и живут свободнее и счастливее, чем в городе. Так как у них больше места и здоровее атмосфера в семье, рожают больше детей. И увеличивают население страны, сглаживая демографические ямы.

Сегодня позволить себе такое может сравнительно небольшой процент населения. Но, когда зависимость от города спадет – а все именно к этому и идет – картина изменится. Люди массово станут покидать бетонные коробки, перебираться в сельскую местность, но при этом будут легко поддерживать связи с остальными через раскинутые по стране цифровые сети.

Конечно, Петя и Маша – это не все население. Перевести на «удаленку» всех нельзя. Но, став первыми ласточками, Пети и Маши потянут за собой остальных – ведь где живут люди, там и спрос на «материальную» продукцию и привязанные к ней услуги.

Россия богата землей и красивыми видами. Кто знает – быть может, уже завтра мы переосмыслим основы своего бытия, и прекратим концентрироваться в многоэтажках. И в итоге станем добрее, здоровее и многочисленнее.