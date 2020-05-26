Политолог Владимир Евсеев заявил, что Украина не имеет будущего

26.05.2020, 18:30, Разное

Политолог Владимир Евсеев рассказал о вероятном снижении на 10% ВВП Украины. Специалист полагает, что страна не имеет никакого будущего.

По словам председателя партии «За жизнь» Виктора Медведчука, Украине предстоит пережить огромные экономические потери, причиной которых стало распространение коронавируса. Политик прогнозирует падение ВВП более чем на 10%. Заведующим отделом евразийской интеграции и развития ШОС Владимиром Евсеевым сообщено об ухудшении социально-экономического положения страны и невозможности реализации скорректированного в апреле бюджета. Политолог полагает, что заложенных в главном финансовом документе средств не будет достаточно для решения всех проблем, которые возникли из-за COVID-19. Также он считает, что олигархи продолжат борьбу, поскольку в данное время позиции Рината Ахметова усилились, а Игоря Коломойского, наоборот, ослабились. Подтверждением этого эксперт называет появление в Верховной раде закона, запрещающего приватизацию государственного банка, так называемого «антиколомойского закона». Кроме того, Евсеев видит общую деградацию перспективных отраслей экономики. Так, численность персонала предприятия «Южмаш», занимающегося ракетостроением, сокращена в три раза, а производство функционирует только один день в неделю. В связи с этим предприятие не может самостоятельно производить ракетоносители и другую серьезную технику. Похожая ситуация наблюдается и в авиастроении.

Владимир Евсеев полагает, что перспективы у Украины являются полностью отрицательными, поскольку в стране практически не осталось активов, кроме земли. «Украина не имеет никакого будущего», – подчеркнул политолог, передает politexpert.net.