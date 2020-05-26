Смартфон Motorola Razr может выйти в 2020 году

26.05.2020, 18:20, Новости дня

Известный бренд Motorola готовит к выпуску обновленный смартфон Motorola razr, который похвастаться высокой производительностью.

Эксперты прогнозируют, то аппарат имеет мощный процессор Snapdragon 765, а также 8 гигабайт оперативной памяти. Новинка также сможет похвастаться увеличенным размером встроенной памяти до 256 гигабайт. Основная камера обладает здесь главным датчиком 48 мегапикселей, а передний модуль обладает объективом на 20 мегапикселей.

Ряд инсайдеров уверены, что данная модель изначально будет продаваться исключительно в США и Китае, тогда как остальные страны аппарат поступит несколько позже. Остальные характеристики и параметры смартфона Motorola razr нового поколения объявят на официальной презентации.