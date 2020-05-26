 

Huawei анонсировала смартфон Nova Lite 3+ с экраном Full HD+

26.05.2020, 18:20, Новости дня

Китайская компания Huawei анонсировала выход нового недорого смартфона Nova Lite 3+.

Данный аппарат функционирует на платформе Android 9 с применением оболочки EMUI 9.1. Известно, что новинка обладает 4-ядерным процессором Kirin 710 с высокой частотой. Кроме тго, здесь установили мощную видеокарту ARM Mali-G51 MP4 для поддержки современных игр. О габаритах смартфона свидетельствует 6,21-дюймовый экран с высоким разрешением 2340 на 1080 пикселей. Аппарат имеет сдвоенную основную камеру на 13+2 мегапикселя.

Кроме того, передняя камера получила модуль на 8 мегапикселей. Новинка обладает 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти. Остальные параметры пока неизвестны.



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