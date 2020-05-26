Компания Vivo официально представила смартфон Vivo Y70s

26.05.2020, 18:20, Новости дня

Китайский бренд Vivo выпустил новый смартфон Y70s, который в базовой комплектации оценен производителем в 280 долларов.

Модель обладает увеличенным дисплеем на 6,53 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек. Передняя камера используется в специальном отверстии на экране. Что касается основного модуля, то он представляет собой три объектива с главным датчиком 48 мегапикселей. Обеспечивает высокую производительность процессор Exynos с видеоадаптером Mali-G76 MP5.

В разных комплектациях новинка получила 6-8 гигабайт оперативной памяти и безальтернативные 128 гигабайт постоянной памяти. Модель обладает усиленной батарей на 4500 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.