 

Пригожин ответил Шнурову стихами

26.05.2020, 18:16, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.

Пригожин опубликовал ответ Шнурову в своем Instagram, намекнув, что лидер группировки «Ленинград» раньше «пел в туалете», а сейчас «в Госдуме штурмовик». Продюсер поинтересовался, года же Шнуров был честен, у себя на концертах или же «когда с трибуны вещал».

В конце своего послания Пригожин заявил: «Ну ладно, слишком много чести тебе стихом мне отвечать».

Напомним, ранее Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации». «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – сообщил продюсер.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных концертов. Продюсер попытался оправдаться за свои заявления, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта.

Пригожин пообещал провести «отдельный мужской разговор» с музыкантом Сергеем Шнуровым, комментируя их спор относительно «бедствующих» артистов. 

Позже Шнуров опубликовал личные сообщения от продюсера Иосифа Пригожина, в которых содержится нецензурная лексика и угрозы.



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