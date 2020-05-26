Финансовые проблемы из-за коронавируса возникли у половины граждан ЕС

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26.05.2020, 18:16, Новости дня

Финансовые потери понесли почти 60% граждан Евросоюза на фоне пандемии коронавируса, 9% европейцев испытывают сложности с покупкой еды, говорится в результатах опроса общественного мнения, опубликованных во вторник Европарламентом.

«Явное большинство опрошенных – 58% – заявили, что испытали финансовые трудности в своей жизни с момента начала пандемии коронавируса. 30% респондентов заявили о потери доходов, 23% – о потере работы или переходе в режим частичной занятости, 21% – о необходимости использовать свои накопления, 14% заявили о проблемах с оплатой ежемесячных счетов, аренды жилья или процентов по кредитам, 9% – о проблемах с покупками продуктов питания», – приводит результаты опроса ТАСС.

Опрошенные рассказали также об отношении к мерам, предпринятым ЕС на фоне пандемии. 74% заявили, что «что-то слышали» о них, 69% – считают, что Евросоюз должен был бы более активно реагировать на кризис.

Опрос проводился онлайн с 23 апреля по 1 мая, в нем приняли участие 21,8 тысячи граждан 21 страны ЕС (за исключением стран Прибалтики, Кипра, Мальты и Люксембурга) в возрасте от 16 до 64 лет.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, привел к появлению «новых бедняков» не только в Африке и Индии, но и в развитых европейских государствах. 



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