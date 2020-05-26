Эксперт: Вместо реальной политической борьбы оппозиция занята нападками на главу ЦИК

26.05.2020, 18:08, Новости дня

Радикальная оппозиция критикует закон, позволяющий проводить сбор подписей через портал госуслуг, хотя сама требовала этого в ходе выборов в Мосгордуму. Похоже, ей не нравится все, что делает ЦИК, а объектом критики становится лично глава Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

«Мы слышим эту критику от тех, кто критикует все и всегда. При этом сами критики не могут предложить ничего конструктивного. Эта критика концентрируется на таких вопросах, которые раньше почему-то, наоборот, рассматривались этими же людьми как нечто позитивное», – недоумевает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

В качестве примера собеседник напомнил, что критике радикальных оппозиционеров сейчас подвергается закон, позволяющий проводить сбор подписей через сайт «Госуслуг».

«Но они ведь сами просили в ходе выборов в Мосгордуму позволить им собирать подписи именно таким – электронным образом, потому что это проще для них. А теперь это предложение сразу же встретило дружный отпор со стороны несистемной оппозиции. Такое впечатление, что ей не нравится вообще все, что делает ЦИК», – указал эксперт.

«Понятно, что критикуют они на самом деле не ЦИК и не Эллу Памфилову. Она оказалась для них лишь одной из мишеней в контексте общей негативистской повестки. И крайне прискорбно, что реальную политическую борьбу они подменяют черным пиаром и выпадами против лично Памфиловой», – считает Данилин.

Кстати, Элла Памфилова сама является выходцем из среды оппозиции, напомнил собеседник. «Люди, которые ее ругают, по сути атакуют своего человека, который на своем посту стремится сделать максимум, чтобы выборы проходили честно, справедливо, открыто, чтобы они вызывали минимум разногласий», – посетовал Данилин.

«Более того, электронное голосование, которое им так не нравится, пока остается лишь московским феноменом. Заявку на электронное голосование подала только столица. В этом контексте данный выпад несистемной оппозиции выглядит еще более глупо, потому что в Москве такой опыт уже был, эксперимент проводился. И, соответственно, столица наиболее подготовлена к проведению такого рода голосования», – отметил политолог.

Данилин подчеркнул, что ЦИКу удалось актуализировать подготовку к голосованию о поправках в Конституцию, несмотря на все трудности, связанные с пандемией.

«Организация голосования идет, несмотря на режим самоизоляции. Это крайне важно. И на этом фоне нужно оказать максимальную поддержку, в том числе и моральную, Элле Александровне Памфиловой. Ей надо создать все условия, чтобы, невзирая на вал этой критики, она могла продолжать свою эффективную работу по обеспечению законности и легитимности электоральных процедур», – заключил Данилин.

Напомним, в конце прошлой недели глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что дистанционный формат голосования будет применяться на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, правда, не в широком масштабе. «Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее «московской» технологии», – отметила Памфилова.

Говоря о выборах в Единый день голосования, она отметила, что ЦИК ориентирован на «постепенность и последовательность внедрения технологии». Глава ЦИК подчеркнула, что на ближайших выборах в ЕДГ технологию собираются обкатать «только в одном-двух регионах».

В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах всех уровней в Москве в 2020-2021 годах.

В связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции ранее пришлось перенести.