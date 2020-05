Вопрос дня: Как выбрать сервис групповых видеозвонков?

В первую очередь решите, что для вас первостепенно – удобство интерфейса, отсутствие ограничений по продолжительности разговора, или функциональность сервиса. От этого и будет зависеть выбор.

Одним из последствий пандемии – и одним из немногих позитивных – стало массовое развитие отдельных сервисов, облегчающих пользователям удаленную работу. Прежде всего речь, конечно, о групповых видеозвонках. В период с марта по май 2020 года появились десятки компаний, готовых предложить людям удобную видеоконференцию. Но на самом деле не все их них одинаково дешевы, удобны и функциональны.

Попробуем разобраться в наиболее важных характеристиках ряда наиболее распространенных и доступных сервисов. Все же важно знать, какой лимит продолжительности беседы, числа участников или где человек сможет ими пользоваться – а эти вещи не всегда на поверхности.

Zoom

Платно/бесплатно: бесплатно, но есть и платные варианты с дополнительными функциями (от 15 долларов в месяц).

Нужно/не нужно регистрироваться: нужно только организатору чата.

Ограничение по числу участников: максимум 100 человек.

Через что работает: через программу на Windows/MacOS, приложение в телефоне и через браузер.

Ограничения по времени звонка: 40 минут, в платных версиях без лимита.

Коронавирус, безусловно, сделал Zoom абсолютным королем видеоконференций. Он был им и раньше, просто не в таких масштабах – в декабре 2019 года, например, сервисом пользовались 10 миллионов пользователей, но к апрелю пандемия увеличила это число в 20 раз – до 200 миллионов. Причин несколько – в Zoom, штаб-квартира которого находится в американском Сан-Хосе, первыми сделали ставку на простоту интерфейса и доступность сервиса даже для незарегистрированных пользователей. А если добавить к этому возможность подключения с любых устройств, демонстрации экрана и записи разговора на фоне бесплатного доступа, то секрет успеха становится ясен. Но даже при том, что ниша уже фактически занята, конкуренты не оставляют попыток Zoom потеснить.

Google Meet

Платно/бесплатно: бесплатно до 30 сентября 2020 года.

Нужно/не нужно регистрироваться: нужно только организатору.

Ограничение по числу участников: 100 человек.

Через что работает: через приложение для смартфонов и браузер.

Ограничения по времени звонка: до 30 сентября нет, после – 60 минут.

Google Meet сейчас – пожалуй, главный конкурент Zoom, привлекающий прежде всего простотой интерфейса. Руководители Google вовремя отреагировали на запросы пользователей во время пандемии и с 1 мая сделали свой сервис бесплатным. Вообще же он входит в состав так называемого G Suite – платного пакета из различных сервисов Google, которые по отдельности бесплатны, но при покупке G Suite обрастают дополнительными функциями. Главный минус – Meet снова станет, по сути, платным с 30 сентября – с этой даты он вернется в состав G Suite, также вернется лимит в 60 минут для звонка. Стоимость базового пакета G Suite – 5,4 доллара в месяц. При этом в базовой версии Google Meet доступна лишь демонстрация экрана, запись разговора появится только в более дорогих пакетах G Suite. Если обобщать – Meet очень прост, этим и подкупает. Но вот временная «бесплатность» наряду с грядущими ограничениями по длительности звонка могут часть пользователей от сервиса оттолкнуть.

«Одноклассники»

Платно/бесплатно: бесплатно.

Нужно/не нужно регистрироваться: нужно только создателю конференции, остальным – нет.

Ограничение по числу участников: максимум 100 человек.

Через что работает: приложение соцсети и браузер.

Ограничения по времени звонка: нет.

«Одноклассники» были одними из первых, кто организовал на своей платформе групповые видеозвонки – там они появились еще в 2018 году. Причем сразу поддерживали до 100 участников. Правда, все должны были быть зарегистрированными пользователями соцсети. В конце мая это правило изменили – теперь аккаунт может быть только у создателя конференции, остальным для доступа достаточно ссылки.

«ВКонтакте»

Платно/бесплатно: бесплатно.

Нужно/не нужно регистрироваться: нужно, у всех должен быть аккаунт «ВКонтакте».

Ограничение по числу участников: максимум восемь человек.

Через что работает: только через приложение соцсети.

Ограничения по времени звонка: нет.

«ВКонтакте» добавил свою функцию лишь в середине мая, и то с большим лимитом по числу участников и способу использования – групповые звонки там доступны только через приложение и только для компаний из восьми человек.

WhatsApp

Платно/бесплатно: бесплатно.

Нужно/не нужно регистрироваться: нужно, все должны быть зарегистрированы в WhatsApp.

Ограничение по числу участников: максимум восемь человек.

Через что работает: только через приложение WhatsApp.

Ограничения по времени звонка: нет.

Функция групповых звонков в WhatsApp – это скорее небольшое дополнение к остальным функциям приложения, нежели полноценный сервис для видеоконференций. Работает, соответственно, только через приложение, есть жесткий лимит в восемь участников. Причем еще недавно эта цифра была ниже – четыре человека. И все, других функций нет.

Lifesize Go

Платно/бесплатно: бесплатно.

Нужно/не нужно регистрироваться: не нужно никому.

Ограничение по числу участников: максимум восемь человек.

Через что работает: только через браузер, в том числе мобильные браузеры.

Ограничения по времени звонка: нет.

У Lifesize довольно богатая история, компания работает с видеоконференциями с 2003 года, только вот облегченной и бесплатной версии у сервиса до 2020 года не было. Появилось оно, как и у многих других, во время пандемии. В нем все максимально просто – регистрироваться не нужно даже организатору звонка. Остальным достаточно получить ссылку, ввести свой ник или имя для беседы, и все. Ничего другого в сервисе нет – ни выбора фона, ни записи или демонстрации экрана, ничего лишнего. Lifesize Go удобен прежде всего для тех, кто не хочет мучиться ни с установкой каких-либо приложений, ни с регистрацией где-либо. Достаточно любого современного телефона или обычного компьютера, больше ни о чем думать не надо.

Skype Meet Now

Платно/бесплатно: бесплатно.

Нужно/не нужно регистрироваться: не нужно никому.

Ограничение по числу участников: максимум 50 человек.

Через что работает: через приложение или программу Skype и браузеры (только Chrome и Edge).

Ограничения по времени звонка: нет.

Skype востребован довольно давно, но в последнее время другие сервисы по функциональности ушли далеко вперед. Microsoft, которой принадлежит сервис, пришлось срочно реагировать – Meet Now запустили в начале апреля, и во многих отношениях он даст фору тому же Zoom. Интерфейс у него, конечно, не столь прост и удобен, как у Google Meet или Lifesize Go, но зато бесплатен и не имеет ограничений по времени звонка, в отличие от первого, и дает возможность записывать конференции, в отличие от обоих.

Facebook Messenger Rooms

Платно/бесплатно: бесплатно.

Нужно/не нужно регистрироваться: только организатору нужен аккаунт Facebook.

Ограничение по числу участников: максимум 50 человек.

Через что работает: через приложение Messenger, сайт Facebook или браузеры Chrome и Edge.

Ограничения по времени звонка: нет.

Сервис от Facebook – практически близнец Skype Meet Now в плане создания беседы и подключения новых пользователей, но все же уступает по простоте Lifesize Go. Правда, в Messenger Rooms можно демонстрировать собеседникам свой экран, чего в Go сделать не получится. Но вот записывать разговор, что позволяют более функциональные сервисы, в Rooms нельзя.