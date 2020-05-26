Глава Южной Осетии принял приглашение на парад Победы в Москве

26.05.2020, 17:53, Новости дня

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить парад в честь 75-летия Победы в Москве, который состоится 24 июня.

«Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял приглашение [президента] Владимира Путина и посетит парад Победы в Москве 24 июня», – сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Юной Осетии Дина Гассиева.

Во вторник Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Изначально парад должен был пройти 9 мая, однако был перенесен из-за коронавируса. В итоге Путин принял решение провести его 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся «парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Приглашение на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Палестины Махмуд Абба также заявил о намерении посетить парад.