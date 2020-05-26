Российский призер ОИ в Сочи сменил спортивное гражданство

26.05.2020, 17:53, Новости дня

Российский лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Илья Черонусов сменил спортивное гражданство,

сообщили в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта. Теперь на международных стартах он будет представлять Швейцарию.

FIS одобрила переход 33-летнего лыжника на этой неделе, так как за сборную РФ он не выступал с середины 2016 года, принимая участие только в коммерческих марафонах последние годы, пишет ТАСС.

Черноусов также является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года, воспитывает с супругой швейцарской биатлонисткой Селиной Гаспарин двоих дочерей.

Ранее спортивное гражданство РФ получила британка, чемпион Европы среди юниоров по плаванию Татьяна Белоногофф.