Российский призер ОИ в Сочи сменил спортивное гражданство
26.05.2020, 17:53, Новости дня
Российский лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Илья Черонусов сменил спортивное гражданство,
сообщили в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта. Теперь на международных стартах он будет представлять Швейцарию.
FIS одобрила переход 33-летнего лыжника на этой неделе, так как за сборную РФ он не выступал с середины 2016 года, принимая участие только в коммерческих марафонах последние годы, пишет ТАСС.
Черноусов также является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года, воспитывает с супругой швейцарской биатлонисткой Селиной Гаспарин двоих дочерей.
Ранее спортивное гражданство РФ получила британка, чемпион Европы среди юниоров по плаванию Татьяна Белоногофф.
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