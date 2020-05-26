Возобновление внутренних перелетов в Индии началось с хаоса

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26.05.2020, 17:48, Новости дня

После возобновления внутренних рейсов в Индии начался хаос, так как многие рейсы оказались отменены без предварительного уведомления пассажиров, информирует Deutsche Welle.

Рейсы внутри страны были возобновлены в Индии в понедельник, 25 мая, после двухмесячного перерыва. Однако, по данным аэропорта Дели, минимум 80 рейсов были отменены, передает РИА «Новости».

Несколько перевозчиков отказались от выполнения перелетов в последний момент из-за ограничений со стороны правительств ряда штатов, в которых еще действуют меры для борьбы с коронавирусом. Например, Махараштра разрешил только 25 взлетов и 25 посадок каждый день из столицы Мумбая. Отмечается, что свои правила действуют в каждом отдельном штате.

Южный штат Карнатака обязал граждан, прибывающих из мест с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 находится в течение недели на карантине в специальном учреждении за свой счет.

В Махараштре людей также необходимо самоизолироваться или дома, или в отеле. В Дели для пассажиров без симптомов вируса карантин не обязателен.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации. 



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