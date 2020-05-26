Forbes оценил влияние коронавируса на российских миллиардеров

26.05.2020, 17:48, Новости дня

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров за время пандемии коронавируса увеличилось на 62 млрд долларов – до 454 млрд, информирует журнал Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time.

Уточняется, что после объявления вспышки COVID-19 индекс Dow Jones вырос на 23%, S&P – на 23%, индекс Московской биржи, который 18 марта составил 2112,64 пункта, к 25 мая вырос на 30%, до 2757,9 пункта, а совокупное состояние пятерых богатейших россиян за указанный период увеличилось на 22,6 млрд долларов – до 109,5 млрд, пишет РИА «Новости».

В частности, больше всех заработал совладелец и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes-2020. Бизнесмен за прошедшие два месяца увеличил состояние на 6,4 млрд долларов до 26,1 млрд.

На втором месте находится основатель и председатель правления «Новатэка» и совладелец «Сибура» Леонид Михельсон, занимавший в ежегодном рейтинге богатейших россиян третью строчку. Его состояние увеличилось до 22,5 млрд долларов с тогдашних 17,1 млрд.

Ниже тройки лидеров оказались владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, который за время пандемии увеличил состояние до 21 млрд долларов с 18,1 млрд, владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с увеличением состояния до 19,1 млрд долларов с 16,8 млрд, а также глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, увеличивший состояние до 20,8 млрд долларов с 15,2 млрд.

Отмечается, что общее число долларовых миллиардеров в РФ за время пандемии выросло до 101 человека с 99. Благодаря восстановлению фондовых рынков в список Forbes вернулись те бизнесмены, которые не попали в глобальный рейтинг в 2020 году. Так, отметку в 1 миллиард долларов вновь преодолело состояние Романа Авдеева (концерн «Россиум») и главы рыбопромышленного холдинга «Нореб» Виталия Орлова.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца состояние 25 богатейших людей мира выросло в совокупности на 255 млрд долларов.