 

В Петербурге мужчина вымогал интимные фото у несовершеннолетней

26.05.2020, 17:35, Разное

Жительница Санкт-Петербурга сообщила, что неизвестный мужчина вымогает у ее десятилетней дочери интимные фотографии. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

По словам женщины, девочка сама отправила откровенный снимок незнакомцу. После этого мужчина потребовал от ребенка еще несколько интимных фотографий, в противном случае он обещал опубликовать полученный им кадр. Возбуждено уголовное дело.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Мнение: Холуи

03.05 / Мнение: Ритуал

17.05 / Смерть от коронавируса добила Успенскую

04.05 / Как приливы в менопаузе влияют на память

15.05 / Мнение: Коронавирус передается от кошки к кошке

02.05 / «Люблю тебя»: Эдгард Запашный поздравил младшую дочь с днем рождения

07.04 / В семье Софии Ротару траур: Ушел из жизни муж старшей сестры певицы

30.04 / «Дрифтующий кулак»: Стас Пьеха предстал в образе восточного единоборца

11.04 / Профессор из Швеции дал неутешительный прогноз по ситуации с коронавирусом

17.04 / Sony получила патент на игрового робота-компаньона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска