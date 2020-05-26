В Петербурге мужчина вымогал интимные фото у несовершеннолетней
26.05.2020, 17:35, Разное
Жительница Санкт-Петербурга сообщила, что неизвестный мужчина вымогает у ее десятилетней дочери интимные фотографии. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
По словам женщины, девочка сама отправила откровенный снимок незнакомцу. После этого мужчина потребовал от ребенка еще несколько интимных фотографий, в противном случае он обещал опубликовать полученный им кадр. Возбуждено уголовное дело.
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