Африканское командование США: Москва размещает в Ливии военную авиацию

26.05.2020, 17:30, Новости дня

Африканское командование вооруженных сил США сообщило о развертывании Москвой военной авиации в Ливии для поддержки российских частных военных компаний (ЧВК), действующих в этой стране.

По оценкам Африканского командования, российские самолеты, вероятно, будут оказывать воздушную поддержку ЧВК «Группа Вагнера», которая поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) в борьбе с международно признанным Правительством национального согласия. Как сообщается, российские истребители прибыли в Ливию с авиабазы в России через Сирию, где их, предположительно, перекрасили, чтобы скрыть их происхождение.

«Россия, очевидно, пытается склонить чашу весов в пользу Ливии. Как и в Сирии, они расширяют свое военное присутствие в Африке, используя поддерживаемые государством наемные формирования, такие как «Группа Вагнера», – отметил командующий силами США в Африке генерал Стивен Таунсенд. – Слишком долго Россия отрицала полный масштаб своей вовлеченности в продолжающийся ливийский конфликт. Теперь отрицать это невозможно. Мы видели, как Россия направила в Ливию истребители четвертого поколения, шаг за шагом. Ни ЛНА, ни частные военные компании не способны вооружать, использовать и обслуживать эти самолеты без поддержки государства, которую они получают от России».

Как говорится в заявлении, «Россия использует «Группу Вагнера» в Ливии, чтобы скрыть свою прямую роль и обеспечить правдоподобное отрицание своей злонамеренной деятельности». По оценке Африканского командования, действия Москвы способствовали затягиванию ливийского конфликта и увеличению потерь и страданий с обеих сторон.

«Мир слышал, как господин Хафтар объявил о подготовке новой воздушной кампании. Бомбить ливийцев будут российские пилоты-наемники на предоставленных Россией самолетах», – заявил Таунсенд.

По оценкам Африканского командования, Россия не заинтересована в обеспечении наилучшего исхода для ливийского народа, но продвигает собственные стратегические цели.

«Если Россия захватит базы на ливийском побережье, следующим логичным шагом будет развертывание постоянной системы ограничения доступа (A2AD), – заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян. – Если этот день наступит, это создаст очень реальную угрозу безопасности на южном фланге Европы».

Дестабилизирующие действия России в Ливии также усилят региональную нестабильность, которая провоцирует миграционный кризис, затрагивающий Европу, отмечают в Африканском командовании.