SpaceX готовится впервые отправить астронавтов на МКС

26.05.2020, 17:30, Новости дня

Компания SpaceX Илона Маска готовится отправить двух американских астронавтов на Международную космическую станцию с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде после девятилетней паузы в пилотируемых космических полетах НАСА.

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен стартуют в в 16.33 в среду на космической капсуле Crew Dragon с ракетой Falcon 9. Запуск будет проведен с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов НАСА в 2011 году.

Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс будут лично следить за запуском, сообщил официальный представитель Белого дома.

Для Маска, SpaceX и НАСА благополучный полет станет важной вехой на пути к производству космических кораблей многоразового пользования, которые сделают космические полеты более доступными. Маск является основателем и главой SpaceX, а также исполнительным директором компании Tesla.

«Мы с Бобом работали над этой программой пять лет, изо дня в день, – рассказал 53-летний Херли, когда они с 49-летнем Бенкеном прибыли в Космический центр из Хьюстона на прошлой неделе. – Во многих отношениях это был марафон, но этого и следует ожидать, чтобы разработать пилотируемый космический корабль, способный долететь до Международной космической станции и обратно».

В надежде стимулировать рынок коммерческих космических аппаратов выделило 3,1 миллиарда долларов SpaceX и 4,5 миллиарда долларов компании Boeing на разработку космических капсул, попробовав новый формат контракта, позволяющий космическому агентству приобретать места для астронавтов у обеих компаний.

Капсула CST-100 Starliner от Boeing, как ожидается, будет впервые запущена с астронавтами лишь в 2021 году.

Администратор НАСА Джим Брайденстайн дал миссии зеленый свет на прошлой неделе после того, как эксперты космического агентства и SpaceX провели последние инженерные проверки.

SpaceX успешно протестировала Crew Dragon без астронавтов в прошлом году, отправив корабль в первую орбитальную миссию. В следующем месяце корабль был уничтожен в результате сбоя при наземном испытании, после чего было проведено девятимесячное расследование, завершившееся в январе.