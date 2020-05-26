Появилось видео пролета венесуэльских истребителей над иранским танкером
26.05.2020, 17:30, Новости дня
Самолеты Су-30 и F-16 ВВС Венесуэлы в ходе патрулирования воздушного пространства сопроводили иранский нефтяной танкер Forest.
Видео опубликовал официальный аккаунт в Twitter оперативно-стратегического командования вооруженных сил Венесуэлы.
Por aire nuestra ,#AMB! pic.twitter.com/5vU6fDRC3U
— ceofanb (Libertad020) May 25, 2020
Два F-16 и два Су-30 пролетают над судном, выстроившись ромбом. Иранский танкер также сопровождал венесуэльский эсминец PO-13 Yekuana. Еще одно видео опубликовано в Twitter ВМФ Венесуэлы.
AviacionVArmadaFANB a orden del CEOFANB Libertad020NicolasMaduro vladimirpadrino CeballosIchaso PresidencialVE PrensaFANB VTVcanal8 ConElMazoDando pic.twitter.com/ijSLoMf5od
— Armada Bolivariana (ArmadaFANB) May 25, 2020
Глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино ранее заявлял, что танкеры с нефтью из Ирана, входящие в особую экономическую зону страны, будут сопровождаться кораблями и самолетами Боливарианских национальных вооруженных сил.
Напомним, берегов Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны США, достиг первый иранский танкер с топливом, информирует агентство ИРНА. В ближайшие дни в Венесуэлу прибудут еще четыре танкера с топливом.
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