Появилось видео пролета венесуэльских истребителей над иранским танкером

26.05.2020, 17:30, Новости дня

Самолеты Су-30 и F-16 ВВС Венесуэлы в ходе патрулирования воздушного пространства сопроводили иранский нефтяной танкер Forest.

Видео опубликовал официальный аккаунт в Twitter оперативно-стратегического командования вооруженных сил Венесуэлы.

Por aire nuestra ,#AMB! pic.twitter.com/5vU6fDRC3U

— ceofanb (Libertad020) May 25, 2020

Два F-16 и два Су-30 пролетают над судном, выстроившись ромбом. Иранский танкер также сопровождал венесуэльский эсминец PO-13 Yekuana. Еще одно видео опубликовано в Twitter ВМФ Венесуэлы.

AviacionVArmadaFANB a orden del CEOFANB Libertad020NicolasMaduro vladimirpadrino CeballosIchaso PresidencialVE PrensaFANB VTVcanal8 ConElMazoDando pic.twitter.com/ijSLoMf5od

— Armada Bolivariana (ArmadaFANB) May 25, 2020

Глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино ранее заявлял, что танкеры с нефтью из Ирана, входящие в особую экономическую зону страны, будут сопровождаться кораблями и самолетами Боливарианских национальных вооруженных сил.

Напомним, берегов Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны США, достиг первый иранский танкер с топливом, информирует агентство ИРНА. В ближайшие дни в Венесуэлу прибудут еще четыре танкера с топливом.